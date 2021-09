Hivsmitta dømt til to år og åtte månaders fengsel for valdtekt

innenriks

Valdtekta skjedde på eit nachspiel etter ein fuktig kveld på byen i Kristiansand. Overgrepet tiltalte vart dømt for, er juridisk sett å rekne for valdtekt, og det skjedde medan fornærma sov og var ute av stand til å motsetje seg det, ifølgje Fædrelandsvennen.

Retten fann det straffeskjerpande at tiltalte var hivsmitta. Han er òg dømd til å betale fornærma 115.000 kroner i oppreisningserstatning.

Mannen i 30-åra var tiltalt for å ha forgripe seg på to unge menn denne kvelden, begge studentar som var på byen saman. Han nekta for at han i det heile hadde hatt noka form for seksuell kontakt med dei fornærma, og han vart frikjend for eitt av forholda i tiltalen.

(©NPK)