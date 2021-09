Moxnes til Støre: Raudt kan tippe vektskåla i raudgrøne stridsspørsmål

innenriks

Partileiar Bjørnar Moxnes retta meldinga til Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) via talen sin til Raudts landsstyre tysdag. Han minte om kva slags avtrykk og gjennomslag han som Raudts einmannsgruppe fekk til i førre stortingsperiode.

Med ei stortingsgruppe som no har vakse til åtte og 12.000 medlemmer i ryggen, saman med fagrørsla, miljørørsla og andre folkelege rørsler, lova Raudt-leiaren at partiet skal bli ei mykje sterkare kraft:

– Det vil ei ny regjering merke frå første sekund, sa han.

Retningsval

Moxnes har sterk tru på at Raudt vil vere ein pådrivar i norsk politikk framover, sjølv om partiet ikkje nyt godt av å sitje i ein vippeposisjon.

Veljarane ventar ein ny politisk kurs etter det som det tydelegaste retningsvalet her i landet sidan etterkrigsåra, sa han talen – og følgde opp med ei åtvaring:

– Viss ikkje regjeringa leverer, står vi klare til å ta imot hundretusenvis av skuffa veljarar.

Moxnes argumenterte for at tyngdepunktet i norsk politikk no ligg til venstre for Arbeidarpartiet, sidan Raudt, SV og MDG til saman har fleire veljarar enn Senterpartiet.

– Raudt over sperregrensa er eit kraftig signal frå veljarane det blir umogleg å sjå bort frå, sa Moxnes.

Ventar kursendring

Fleire gonger gjennom talen gjentok han at den kommande regjeringa ikkje kjem utanom å levere på desse områda:

* Redusere forskjellar

* Stoppe privatisering – nemnde spesielt profitt i barnehagar

* Stanse sosial dumping

* Styrke kommuneøkonomi og velferd

* Ny klimapolitikk – utsleppskutt utan å ramme skeivt sosialt eller geografisk

* Tannhelsereform

Tyngdepunkt mot Ap

Moxnes påpeika at det òg er område der Raudt har felles sak med både Senterpartiet og SV. Dei tre partia har saman 49 mandat på Stortinget, mot Arbeidarpartiets 48.

Sjølv om Raudt ikkje er på vippen mellom blokkene, vil Raudt kunne vere med på å vippe vektskåla i stridsspørsmål internt på raudgrøn side, meiner han.

– Den forskjellen kan bli avgjerande i viktige saker som korleis Noreg står opp mot EU og EØS når det trengst for å vareta norske interesser, og for fagrørsla, i kampen for ein sjukehuspolitikk, eit oppgjer med føretaksmodellen, som sikrar Ullevål sjukehus og lokalsjukehus landet over, og for å få ein aktiv næringspolitikk og distriktspolitikk, sa han.

