NAF: Hugs vinterdekk på fjellet i haustferien

Dei næraste vekene ventar haustferie og mange legg turen til fjells. Då gjeld det å førebu bilen på at det kan bli vinterføre.

– Skal du opp i høgda, er det sannsynleg at det blir kvit nedbør. Då må vinterdekka på bilen for at du skal komme deg vel fram, og tilbake, seier senior kommunikasjonsrådgivar Nils Sødal i NAF.

For dei som ikkje skal på fjellet eller vere heime i vinterferien, er det ikkje nødvendig å leggje om til vinterdekk enno.

– Vinterdekk er langt dårlegare enn sommardekk på våte vegar i plussgrader. Så behald sommardekka på ei stund til om du ikkje skal til fjells, er Sødals tips.

