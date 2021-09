Oljeaksjane opp på Oslo Børs

innenriks

Hovudindeksen fall med 0,3 prosent den første timen etter at handelen opna på børsen tysdag morgon. I natt hadde likevel prisen på eit fat nordsjøolje passert 80 dollar, den høgaste på tre år, og fleire av selskapa på Oslo Børs gjekk opp i takt med prisen.

Equinor steig over 3 prosent, og aksjen vart omsett for meir enn 217 kroner. Det prisar heile selskapet til over 700 milliardar kroner. Også Aker BP hadde solid oppsving på 2,15 prosent i morgontimane tysdag.

DNO gjekk opp 1,6 prosent og oljeserviceselskapet BWO Offshore steig 3,9 prosent, medan PGS gjekk fram 3,24 prosent.

Blant selskap i andre marknader gjekk det derimot ikkje så bra tysdag morgon. Kahoot fall 4 prosent og lakseselskapet Mowi gjekk 1,1 prosent tilbake. Det John Fredriksen-kontrollerte reiarlaget Frontline var ikkje med på oljeoppturen, men fall 3,1 prosent. Nordic Semiconductor hadde heller ingen god morgon på Oslo Børs og fall over 5 prosent.

I Frankfurt fall DAX 30-indeksen med 0,72 prosent tysdag morgon og i Paris fall CAC 40-indeksen 1,2 prosent. I London gjekk FTSE 100-indeksen tilbake 0,4 prosent.

