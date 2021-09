Ordførar håpar på tydelege svar i Gjerdrum-rapport

innenriks

Gjerdrumutvalet har fått i oppgåve av regjeringa å finne årsakene til kvikkleireskredet som kosta ti menneske livet i romjula i fjor.

Ordførar Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum seier at det er viktig å få svar på årsaka til katastrofen.

– Det betyr mykje for oss. Det er ei svært tragisk og alvorleg hending, og det er klart at det er viktig å få svar på korleis noko sånt kunne skje, seier han.

Tydeleg

Ordføraren er førebudd på at også kommunen får søkjelyset på seg i rapporten.

– Dette er eit område der det har gått føre seg ulike tiltak i fleire generasjonar. Det er fleire aktørar som har vore involverte og kommunen er ein av dei. Det må vi berre innstille oss på, seier Østensen.

Han håpar at rapporten er så tydeleg som mogleg.

– Vage antydningar og den slags er vanskelegare å ta omsyn til når det gjeld å ta lærdom. Vi vil jo at svaret skal kunne brukast i framtida for å kunne gjere betre vurderingar av alt som har med grunnforhold å gjere. Vi er glade for at utvalet meiner å ha eit tydeleg svar på årsakssamanhengen.

Lovar svar

Utvalsleiar Inge Ryan stadfestar overfor NTB at dei kjem med eit svar på kva som skjedde.

– Vi vil leggje fram ein konklusjon om kvifor det rasa på Gjerdrum 30. desember. Det skal vi svare på onsdag, seier han til NTB.

Utvalet har arbeidd med rapporten sidan februar.

– Vi har jobba mykje med ulike typar undersøkingar og intervju. Vi har intervjua ei rekkje personar som fortel om forholda på Gjerdrum og kva som skjedde då det rasa, seier Ryan.

Krevjande

Utvalsleiaren fortel at dei òg har gått gjennom ei rekkje dokument frå då området vart bygd ut, og at dei har gjort ein del nye undersøkingar, både geotekniske og hydrologiske.

– Det har vore både spennande og krevjande. Det er veldig mange ein skal snakke med, men vi har samarbeidd godt med Gjerdrum kommune og innbyggjarane. Det har vore krevjande å komme fram til noko som er solid nok, og det meiner eg at vi gjer, seier utvalsleiaren.

– Blir dette ei fordeling av skuld?

– Det ligg ikkje i mandatet vårt å fordele skuld eller erstatningsansvar.

Oppdraget til utvalet er todelt. Dei leverer no ein delrapport om kva som skjedde i Gjerdrum. Del to handlar om kva som kan gjerast nasjonalt for å førebyggje denne typen ulykker, og denne rapporten skal leverast i byrjinga av 2022.

Gjennomgripande

Det var tidleg på morgonen 30. desember i fjor at store leirmassar rasa ut i eit bustadområde i Gjerdrum. Minst ni bustadbygg rasa ut. Ti personar mista livet og ti personar vart skadde. Fleire hundre vart evakuerte.

Ordføraren fortel at hendinga har prega lokalsamfunnet på ein alvorleg og gjennomgripande måte.

– Det er så mange menneske som har vore ramma av ulik grad. Det tek så mykje av merksemda vår i kommunen. Vi er veldig, veldig mange som ikkje har hatt tid til å gjere eller tenkje på så mykje anna. Det har vore eit år vi ikkje kjem til gløyme, seier ordførar Anders Østensen til NTB.

Fakta om kvikkleireskredet i Gjerdrum

* Natt til onsdag 30. desember 2020 rasa eit område på 300 gonger 700 meter ut i Ask i Gjerdrum.

* 14 bygningar med 31 bueiningar forsvann i skredet, og enkelte bygningar vart flytta opp mot 400 meter.

* Ein omfattande redningsaksjon vart sett i gang etter skredet. 13 personar vart redda opp av rasgropa dei første timane.

* Ti personar vart skadde, ein av dei vart karakterisert som alvorleg skadd.

* Ti personar mista livet. Fleire av dei var sakna over lengre tid før dei vart funne omkomme. Den siste omkomne vart funnen 25. mars.

* Over tusen personar vart evakuerte frå heimane sine i etterkant av ulykka, og fleire av dei har enno ikkje flytta tilbake.

* Eit ekspertutval som skal granske ulykka vart i etterkant sett ned av regjeringa. Dei leverer den første delrapporten sin onsdag.

