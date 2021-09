Produsent beklagar at eddik vart tilsett i krabbar selt hos Rema

innenriks

– HitraMat har hatt auka fokus på haldbarheit på produkta våre, ikkje minst for å redusere matsvinn. Vi tilsette derfor ei eddikblanding i krabbe i skjel, produsert for Rema 1000. Dette for å auke haldbarheita frå åtte til tolv dagar, seier administrerande direktør i HitraMat, Anton Fjeldvær, til Nettavisen.

Han beklagar både overfor Rema 1000 og kundar som har fått eit anna produkt enn dei forventa.

Dei jobbar no med å produsere nye krabbeskjel for Rema 1000, som har sendt tilbake skjela med eddik.

– Produsenten burde informert oss som kunde, men no ryddar dei opp, og vi ser fram til å få nye skjel i butikken snart, seier Torkel Fjørtoft, presseansvarleg i Rema 1000.

(©NPK)