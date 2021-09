Støre om sonderingane i Hurdal: – Stemninga er veldig bra

innenriks

Sonderingane mellom Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV heldt fram tysdag på fjerde dagen etter møte til langt på kveld måndag.

Undervegs har svært lite leke ut frå møteromma, og partitoppane takka nei til å uttale seg til pressa før oppstart tysdag.

Men då Ap-leiar Jonas Gahr Støre kom ut av hotellet for å lufte seg tysdag ettermiddag, tillét han seg å komme med nokre små signal frå innsida.

– Stemninga er veldig bra, sa Støre.

– Men det er store, viktige saker. Så det tek vi på alt det alvoret som trengst.

Brukar den tida som trengst

Ifølgje Støre har dei tre partia hatt nytte av kvar dag på hotellet.

– Det er det ikkje nokon tvil om. Men vi tek temaa på det alvoret dei fortener og bruker den tida som trengst. Det er det eg har å seie, fastslo Støre.

Så forsvann han inn i skogen.

Tidlegare tysdag tok òg Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seg ein luftetur utandørs. Han vart då raskt omringa av presse og trekte då inn igjen i lobbyen, der media ikkje har tilgang.

– No får eg gå inn igjen, for no blir det spørsmål igjen, sa Vedum.

Stort meir ville han ikkje seie.

SVs nestleiar Kirsti Bergstø hadde heller ikkje så mykje å kunngjere då ho kom ut for å slå av ein prat med aktivistar frå Greenpeace som har etablert seg utanfor hotellet.

– Det er gode samtalar i rommet, sa Bergstø til NTB.

Men SV-nestleiaren ville ikkje seie noko konkret om kva tema som blir diskuterte der inne.

– Det som kjem ut av sonderingane no, det får de greie på seinare.

– I dag?

– Seinare, det er seinare.

Forsterka delegasjonar

Målet med sonderingane er å avklare om det er grunnlag for å gå vidare til formelle regjeringsforhandlingar mellom Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV.

Sonderingane byrja torsdag førre veke og heldt fram fredag, før partia tok fri i helga.

Måndag kom dei tilbake til Hurdal med forsterka delegasjonar, blant dei Aps nestleiar Bjørnar Skjæran, Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik og SVs nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

I tillegg kom fleire finansrådgivarar frå partia til hotellet.

Sjølve sonderingane blir førte av dei tre partileiarane Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) saman med Aps nestleiar Hadia Tajik, Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad og SVs nestleiar Kirsti Bergstø.

(©NPK)