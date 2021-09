Vedum og Arnstad drog på sightseeing i Hurdal

innenriks

Pressefolk på staden la på sprang då dei to vart sett gåande mot parkeringsplassen utanfor hotellet, men Vedum hadde allereie sett seg bak rattet då fotografar og journalistar nådde fram.

Så køyrde dei smilande frå staden, utan noka forklaring.

Men så veldig dramatisk var det ikkje. Det vart raskt oppklarte at dei to partitoppane berre skulle ut på ein luftetur. Ikkje lenge etter kom dei tilbake, og då kunne dei fortelje at dei hadde vore og sett på Hurdal Verk folkehøgskule, som Sp-leiaren har ei heilt spesiell tilknyting til.

– Eg har vist fram Hurdal lite grann. Det er ikkje noko anna enn det, sa Vedum.

Då sonderingane byrja torsdag førre veke, vart det avslørt at Vedum vart unnfanga i Hurdal medan far hans jobba som lærer på folkehøgskulen.

Tysdag heldt sonderingane fram på fjerde dagen etter ein pause i helga.

Ei kjelde tett på prosessen karakteriserer sonderingane på hotellet som «reelle». Målet med samtalane er å avklare om det er grunnlag for å gå vidare til formelle regjeringsforhandlingar mellom dei tre partia – Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV.

Vedum sa på veg tilbake til hotellet at han ikkje vil kommentere enkeltelement i sonderingane.

Han ville heller ikkje anslå kor lenge sonderingane vil halde fram.

– Vi må berre jobbe grundig og skikkeleg. Og så er det viktig at vi berre bruker den tida som trengst, som er det vi no gjer.