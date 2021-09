Equinor får ikkje støtte frå Forskingsrådet til flytande solenergi

innenriks

– Konsekvensane for prosjektet vil vere avhengig av om Equinor får finansiering frå andre stader enn Grøn plattform, og eventuelt når finansieringa blir gitt, seier kommunikasjonsrådgivar Lise Andreassen Hagir i Equinor til Teknisk Ukeblad.

Equinor samarbeidde med Moss Maritim om å byggje ut eit stort, flytande solenergiprosjekt i havet utanfor Frøya i Trøndelag.

Opphavleg planla Moss Maritim for eit anlegg på 10x10 meter. Sidan har prosjektet vakse til eit anlegg på 80x80 meter. Systemet består av flytande modular, i plast eller kompositt, sett saman som eit puslespel, for å gjere det fleksibelt slik at det toler lange dønningar. Solcellene blir monterte slik at dei ligg nesten tre meter over havoverflata.

Forskingsrådet opplyser at dei ikkje vil dele grunngivinga for avslag, og at det var hard konkurranse rundt utlysinga Grøn plattform.

