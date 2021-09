Equinor og Rosneft samde om klimakutt

innenriks

Selskapa skal kutte utsleppa av klimagassane CO2 og metan, mellom anna gassutsleppa som kjem som ein bieffekt av produksjonen, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Målet er at avbrenning av gass på produksjonsstadene skal ta slutt innan 2030. I tillegg skal selskapa saman sjå på moglegheitene for å byggje vindkraft og andre alternative energikjelder rundt olje- og gassverka, og dessutan løysingar for karbonlagring.

Dei to selskapa jobbar mellom anna saman på olje- og gassfeltet Komsomolskoje Nord vest i Sibir.

