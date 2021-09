Forsvararen til Tengs-sikta ber politiet gå ut med fleire opplysningar

innenriks

– Eg tenkjer at der vi har komme no, med alle dei spekulasjonane og rykta som går i media, og det eg karakteriserer som eit karakterdrap på klienten min, så ønskjer eg at politiet går ut med fleire opplysningar i forhold til det mistankegrunnlaget dei har, slik at allmenta kan få fleire opplysningar, seier Stian Kristensen til TV 2.

Tysdag var han med då den 50 år gamle klienten hans vart avhøyrd på nytt av politiet om Tengs-saka.

Politiet har sikta mannen for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkjer han òg for å stå bak drapet på Tina Jørgensen i 2000. Mannen nektar for å ha noko med saka å gjere.

Frå tidlegare er det kjent at eit DNA-spor står sentralt i mistankegrunnlaget mot mannen.

Kristensen meiner at ein ved å gå ut med fleire opplysningar vil sleppe spekulasjonar, og at ein dermed kan forhalde seg til realitetane i saka.

Politiet har ikkje ønskt å stille til intervju med TV 2, men vil vere tilgjengeleg for pressa seinare onsdag.

(©NPK)