Gjerdrum golfklubb: Viktig å få avklart kven som har ansvar

Norsk geoteknisk institutt (NGI) tilrådde steinsetjing av Tistilbekken nedanfor Holmen for å betre forholda. Erosjonen i bekken var blant dei viktigaste årsakene til Gjerdrum-skredet, meiner utvalet.

Men ifølgje rapporten kan det synast som om rådet om steinsetjing har forsvunne, sidan golfbanen valde å ikkje nytte eit område med dyrka mark vest for Tistilbekken, under Holmen, til golf. Dette kan ha ført til uavklart ansvarsforhold, meiner utvalet.

– Delen av Tistilbekken under Holmen er noko vi må sjå nærare på. Det var spesielt peika på å vurdere å steinsetje der det var bekkemøte, og der vart det steinsett. Så er det vidare under Holmen då, og så spesifikk var nok ikkje den reguleringsføresegna, seier styreleiar Ove Silkoset i Gjerdrum golfklubb til NTB.

Han fortel at klubben har vore i samtalar med utvalet, og at dei har levert dokument til dei.

Silkoset seier at han ser på rapporten som eit veldig viktig bidrag for å få avklart ansvarsforhold, særleg i samband ved overvatn.

– Du har jo ei problemstilling her med at det har vore veldig mykje utbygging oppover i bekkedraget, så kjem det meir og meir vatn. Kva ansvar har då grunneigarane nedover i bekkedraget for overvatn?

– Dette seier jo utvalet òg at er noko dei vil komme tilbake til i sin neste rapport, legg han til.

