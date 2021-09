Gjerdrum-skredet: Erosjon i bekk var årsaka, men det er uklart kven som hadde ansvaret

innenriks

Omfanget og farten i erosjonen som vart observert, indikerer likevel at det ikkje berre er snakk om ein naturleg erosjon utan menneskeleg påverknad, heiter det i rapporten som vart lagt fram på Gjerdrum kulturhus onsdag.

Ti personar døydde i samband med kvikkleireskredet, 14 bygningar med 31 bueiningar forsvann, og enkelte bygningar vart flytta opp mot 400 meter.

Utvalet meiner at kvikkleireskredet natt til 30. desember 2020 starta i ravinen vest for Holmen på Ask i Gjerdrum og deretter forplanta seg bakover og sidevegs. Skredet forplanta seg ganske raskt vidare mot nord og inn i byggjefeltet Nystulia.

Tiltak burde vore sett i verk

Tistilbekken vart lagt i røyr på midten av 1980-talet. Ut frå vitneobservasjonar er det sannsynleggjort at bekken hadde byrja å bryte seg ut frå røyra i andre halvdel av 90-talet.

Frå 2008 fekk kommunen fleire varsel om erosjon i bekken. I 2009 vart det gjennomført ei ekstern utgreiing, der det mellom anna vart tilrådd å steinsetje bekken, men dette vart ikkje gjort.

– Viss ein hadde visst at det kunne vorte ein katastrofe, og gjennomført dei tiltaka som vi ved ein grundig gjennomgang har funne ut av, med steinsetjing av bekken og den typen ting, så kunne det ha vore unngått, sa utvalsleiar Inge Ryan då rapporten vart lagt fram.

Uklart kven som hadde ansvaret

Gjerdrum-utvalet har ikkje konkludert med kven som hadde ansvar for å utbetre situasjonen ved Tistilbekken, men dei meiner at dette er eit viktig spørsmål som må avklarast nærare.

Politiet har jobba med ei eiga etterforsking parallelt med utvalet. Øst politidistrikt ønskjer førebels ikkje å kommentere om det vil bli teke ut siktingar eller andre reaksjonar. Men dette er eit spørsmål dei kanskje kan svare på innan utløpet av 2021.

I rapporten sin trekkjer likevel Gjerdrum-utvalet fram fleire forhold dei meiner ikkje forårsaka skredet. Blant desse er fylling på Holmen, eit område med dårleg stabilitet ved Fjellinna, utbygging av Gjerdrum golfbane og erosjon i Tistilbekken under bygging av Nystulia.

Våt haust

Det var fleire ting som la til rette for skredet. Mellom anna dårleg stabilitet i skråninga og mykje nedbør hausten 2020.

Ifølgje ein rapport om dei hydrometeorologiske forholda i forkant av skredet frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som utvalet har fått, var hausten 2020 den våtaste i området sidan hausten 2000.

Samtidig var desember uvanleg mild, og ifølgje NVEs modellutrekningar var det opp mot full vannmetning i grunnen i dagane før skridd gjekk.

Når skredet skjedde i år 2020 og ikkje i år 2000, kjem dette av erosjon sidan år 2000.

Ordførar: Viktig for bebuarane å få svar

Før rapporten vart offentleggjort for allmenta klokka 12, la utvalsleiaren og olje- og energiminister Tina Bru (H) han fram for dei pårørande på Gjerdrum ungdomsskule.

– Når det skjer slike tragediar, må vi sørgje for at vi lærer av det som har skjedd, og for at det ikkje skjer igjen. Derfor set eg stor pris på å få denne rapporten frå Gjerdrum-utvalet, sa Bru då ho fekk rapporten.

Gjerdrum-ordførar Anders Østensen erkjenner at skredet kunne vore unngått, eller i alle fall kraftig redusert, dersom kommunen hadde visst det dei veit no.

– Kunnskapen om grunnforholda var ikkje tilstrekkeleg. No gjer vi ei solid kartlegging. Hadde vi visst det vi veit no, kunne omfanget vore kraftig redusert, fastslår Gjerdrum-ordførar Anders Østensen til NTB.

Tidlegare onsdag formiddag møtte han ramma bebuarar frå området, som fekk rapporten på førehand.

– Dei fekk han med ei slags stille etterretning. Det er klart at det var viktig for dei å få svar. Vi har jo alle gått og grubla på kva årsaka kunne vere, seier Østensen, som lovar bebuarane vidare oppfølging.

