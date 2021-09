Haustferien startar vått i sør – Nord-Noreg er vêrvinnaren

innenriks

Er du blant dei som startar haustferien fredag, er det ingen grunn til å skru opp forventningane om vêret. Himmelslusene vil opne seg og gi dei haustferierande nokre våte fridagar i sør.

Årsaka er lågtrykk som ligg ute i Norskehavet.

– Dei har med seg ganske mykje nedbør, seier vakthavande meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Denne nedbøren treffer områda som startar haustferie fredag. Så starten av haustferien ser ganske våt ut, seier ho.

Spesielt fredagen vil bli regntung i sør, skal vi tru meteorologane.

Kommande veke er det haustferie i Oslo, Viken, Agder, Troms og Finnmark, Nordland og Svalbard.

Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland må vente til veka etter med «potetferien».

Vil«bøtte ned»

Verken paraply eller sydvest bør leggjast i skuffa. Laurdag er lyspunktet at det kan bli periodar med opphaldsvêr, men søndag skal det igjen «bøtte ned».

Kva veg dette lågtrykket så tek, er usikkert. Førebelse prognosar viser at regnvêret held fram måndag.

– Så det ser ut som det er ein grå start på haustferien.

Temperaturane i Sør-Noreg vil liggje på mellom 10 og 13 grader dei fleste stader. Fredag kan Sørlandet få opp mot 15 grader, medan det i Innlandet kan krype ned på 9 grader.

– Kjempefint vêr

Det blir ikkje store forskjellen i temperaturane mellom nord og sør, men der stoppar òg likskapane – for det er Nord-Noreg som er vêrvinnaren fram til søndag.

Her kan ein vente seg det Skjervagen kallar kjempefint vêr. Unntaket er kanskje lengst sør i Nordland, der det kan komme litt nedbør fredag. Men i resten av Nord-Noreg ser det lovande ut.

Korleis det ser ut laurdag, kjem an på kor lågtrykket slengjer frå seg nedbør, men det er store sjansar for at det blir fint vêr òg laurdag. Det betyr sol, men med litt meir skyer.

Søndag byrjar det å snu, då lågtrykket bevegar seg oppover og vil gi spreidd regn.

– Måndagen ser òg dårleg ut, då kjem det litt meir nedbør, seier meteorologen til NTB.

Vinterdekk?

Haustferien betyr for mange ein tur på fjellet. Spørsmålet er derfor om ein bør sko om bilen og leggje på vinterdekk.

Ifølgje Skjervagen er det ei sørleg retning på vêret, noko som gjer at vi ikkje får det kalde vêret ein får viss lågtrykket hadde komme frå nord og nedover.

– Det blir ikkje kjempekaldt, men plutseleg kan det komme snø i fjellet. Så for å sikre meg, ville eg nok skifta til vinterdekk, seier meteorologen.

Ho fortel at snøgrensa fredag vil liggje på rundt 1.400 meter enkelte stader.

Sludd og snø på Svalbard

For Svalbard ser det bra ut i Longyearbyen fredag, medan det er venta nedbør lengst i nord. Det er moglegheiter for spreidd regn og sludd laurdag, medan det søndag blir venta meir regn og moglegheiter for snø ein del stader.

Temperaturane ligg på fire grader fredag, før det kryp sakte ned mot éi grad søndag.

