LO-leiaren om SV-brot: – Det er beklageleg

innenriks

– Det er beklageleg at SV har valt å trekkje seg, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Som for Ap-leiar Jonas Gahr Støre var ei fleirtalsregjering med dei tre raudgrøne partia førstevalet til LO-leiaren. Slik blir det altså ikkje.

Onsdag konkluderte SV med at det ikkje er politisk grunnlag for å gå vidare til formelle regjeringsforhandlingar med Ap og Sp. Dermed går SV i opposisjon.

To alternativ

Med SV ute av prosessen ligg det to alternativ på bordet: ein mindretalskoalisjon mellom Ap og Sp eller ei rein Ap-regjering.

Følsvik meiner det er gode moglegheiter for at også ei mindretalsregjering vil få gjennomslag for politikken sin.

– Dette rokkar ikkje ved det massive fleirtalet i Stortinget som ønskjer ei ny regjering og ein ny politikk, seier LO-leiaren.

– Er du skuffa?



– Eg veit ikkje om det er rett ord, men eg beklagar at det ikkje var mogleg å få til ei fleirtalsregjering no. I den grad eg er skuffa, skal eg fort gå over til å rette innsatsen mot gode resultat, seier Følsvik.

Ho vil ikkje svare på kva regjering vi no får, eller kva LO har som andrevalet sitt.

– Det må vidare forhandlingar og samtalar vise, seier Følsvik.

Står på oljekompromiss

Då SV-leiar Audun Lysbakken vart beden om å forklare brotet i sonderingane, trekte han fram oljepolitikken som ein hovudgrunn.

SV har gått ut med krav om full stans i all oljeleiting, medan Ap har programfesta at dei vil «utvikle, ikkje avvikle» olja. Det same ønskjer Sp.

Følsvik, som sit i Arbeidarpartiets sentralstyre, seier at LO har stått fast ved Aps oljeformulering i samtalane sine med partiet.

– Vi fekk til eit godt kompromiss mellom AUF og fagrørsla i Aps nye handlingsprogram, og det er det kompromisset vi har stått på i samtalane våre med Ap, seier ho.

(©NPK)