Leiaren i fellesforbundet stadfestar at Ap stod på sitt i oljepolitikken

innenriks

SV kunngjorde onsdag at dei ikkje vil gå vidare til regjeringsforhandlingar med Ap og Sp. Fleire i partiet har peika på at usemje om oljepolitikken var ei hovudårsak til brotet.

Eggum stadfestar at Ap ikkje kunne endre kurs.

– Vi har stått på programmet til Ap, som baserer seg på eit gjennomarbeidd kompromiss mellom mellom anna AUF og fagrørsla, seier han til VG.

Han understrekar at det var viktig for Ap å stå på og halde oppe denne semja, og påpeikar at partiprogrammet ikkje opnar for leitestans, slik SV har ønskt.

– Vi vil ikkje opne for å stanse leiting, fordi vi ønskjer å bruke og utvikle oljenæringa i det grøne skiftet. Vi skal utvikle, ikkje avvikle, seier Fellesforbund-leiaren, som også sit i Aps sentralstyre.

(©NPK)