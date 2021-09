MDG-toppar inviterer SV til «grøn blokk»

innenriks

– Ei Ap/Sp-regjering betyr at alle miljøengasjerte parti på Stortinget bør danne ei grøn blokk for felles miljøkrav. Jonas og Trygve kan ikkje få fleirtal for noko budsjett som ikkje møter klima- og naturkrisa, skriv Lan Marie Berg på Twitter.

Berg inviterer òg KrF, Raudt og Venstre med i ei slik blokk.

– No må alle parti som prioriterer miljø, vise at grønt er viktigare enn raudt eller blått. Ei seriøs grøn blokk kan tvinge regjeringa til ein mykje grønare politikk enn Ap og Sp åleine tydelegvis er villige til å føre, seier Rasmus Hansson i ei fråsegn, ifølgje Vårt Land.

Dei to utgjer to tredelar av MDGs nye stortingsgruppe og er blant dei mest profilerte politikarane i partiet.

SV-leiar Audun Lysbakken var sjølv inne på temaet då han heldt pressekonferanse etter å ha brote regjeringssonderingane onsdag ettermiddag.

– Ein vil alltid kunne få til nokon ting i regjering, men vår vurdering er at på klima er vi på eit punkt der «nokon ting» ikkje er nok, sa han.

Han la til at partia som er mest opptekne av klima og miljø, må krevje «verkeleg forandring og betydelege steg» for å gå inn i regjering, og seier han ønske at miljøpartia på begge sider av blokkgrensene skal ha ei felles forståing av dette.

– Vi kjem til å jobbe med dette i Stortinget, å byggje band til partia som er samde med oss i desse sakene, for å presse dei større partia, sa Lysbakken.

(©NPK)