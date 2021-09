Mann sikta for medverknad til valdtekt av barn

innenriks

– Mistanken knyter seg til direktesende bestillingsovergrep, og dreier seg konkret om fleire forhold som vi meiner har gått føre seg over fleire år, seier påtaleansvarleg Marte Myre Linberg i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ho understrekar at etterforskinga framleis er på eit tidleg stadium, og at ho derfor ikkje kan gå nærare inn på mistankegrunnlaget og innhaldet i bevisa mot mannen. Han er sikta for medverknad til valdtekt av barn under 14 år ved å ha betalt for og bestilt direktesende overgrep mot barn på Filippinane.

– Vi har mellom anna elektroniske beslag som vi skal nytte varetektsperioden til å gå igjennom no, seier ho. Målet er å få klarlagt omfanget og, om mogleg, få identifisert fornærma i saka.

Sikta avviser alt

Trønderen i 40-åra har vore under etterforsking av Kripos sidan i vår, og vart arrestert tysdag. Han er no varetektsfengsla i fire veker, ei av dei i full isolasjon, og er underlagt brev- og besøksforbod dei to første vekene av varetektsperioden.

Mannen nektar straffskuld, og gir uttrykk for at han ønskjer å samarbeide med politiet.

– Klienten min nektar å ha noko som helst å gjere med det han er sikta for. Han har forklart seg lenge og inngåande, både for retten og til politiet og avviser heilt innhaldet i siktinga, seier forsvararen til mannen, advokat Tore Angen, til NTB.

Det er enno ikkje avgjort om fengslingsvedtaket skal ankast.

Trøndelag politidistrikt har etterforska saka sidan starten av september, gjennom det nyoppretta prosjektet Oscar (Online Sexual Child Abuse Reveal).

Fare for fjernsletting

Trøndelag tingrett viser til at det i saka er gjort omfattande elektroniske beslag, og at store delar av bevismaterialet ikkje er på fysiske lagringsmedium sikta har hatt.

Det er derfor nærliggjande fare for at han skal prøve å øydeleggje bevis viss han ikkje blir halden i varetekt under strenge restriksjonar, meiner retten.

– Det er ei reell moglegheit for at sikta gjennom kontakt med andre innsette i fengselet, som ikkje er underlagt restriksjonar, kan kontakte vitne eller andre samarbeidspersonar, og gjennom dette fjernslette elektroniske bevis, skriv dommarfullmektig Stina Lindstrøm Eriksson i rettsavgjerda.

– At sikta har uttrykt ønske om å samarbeide med politiet er ikkje tilstrekkeleg til å førebyggje denne faren. Det blir under dette òg vist til at sikta ikkje erkjenner forholda, skriv ho.

