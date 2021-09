NGI: Behov for å gå gjennom inndelinga av kvikkleiresoner på nytt

innenriks

Noregs geotekniske institutt (NGI) har vore ein sentral aktør i utbygginga av Gjerdrum, og Andresen er glad for at årsaka til skredet no er kartlagt.

Rapporten frå Gjerdrum-utvalet peikar på at startpunktet for skredet gjekk langt unna bustadfeltet Nystulia. Det meiner NGI-sjefen gir rom for læring.

– Under arbeidet med utbygging av Nystulia vurderte NGI stabilitet og sikra heile området innanfor kvikkleiresona «Hønsisletta», som Nystulia ligg i. At skredet har forplanta seg nordover frå ei kvikkleiresone og over i ei anna, reiser naturlegvis spørsmål ved nøyaktigheita i dagens inndeling av kvikkleiresoner, seier Andresen.

Han legg til at det før 2007 ikkje var krav eller praksis til å sikre heile kvikkleirefaresona med tanke på stabilitet.

Dagens inndeling av terrenget i eigne kvikkleiresoner er eit arbeid som har gått føre seg over lang tid. Det er nytta ulik metodikk og skjønn, ifølgje NGI.

– Med utgangspunkt i erfaringane frå Gjerdrum-skredet er det no behov for å gå gjennom soneinndelingane og metodikken som blir nytta for inndeling på nytt, seier han.

