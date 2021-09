NRK går fri i PFU i sak om bruk av skjult kamera hos grisebønder

innenriks

– NRK har gjort ein veldig god jobb. Vi legg lista veldig høgt for når det er tillate å bruke skjulte opptak. Dette er i ein sånn klasse at her er det på sin plass, sa PFU-medlem Gunnar Kagge under behandlinga, skriv Medier24.

Det var i sommar at NRK publiserte saka «Griseindustriens brutte løfter». I saka publiserte dei bilete frå norske svinefjøs som dyrevernaktivistar hadde teke etter å ha brote seg ulovleg inn på 28 gardar om natta.

Det var Norsk Bonde- og Småbrukarlag som klaga inn NRK til PFU for å ha vist opptak som er skaffa på ein ulovleg måte.

