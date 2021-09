Raudgrøne Sp-toppar skuffa over at SV braut regjeringssamtalane

innenriks

– Eg meiner det var skuffande at SV ikkje meiner det er grunnlag for ei raudgrøn regjering. Eg hadde håpa på ei fleirtalsregjering med SV. Vi kjem ikkje utanom SV i Stortinget uansett, og i mange saker er SV og Sp på linje, skriv Kjersti Toppe i ein SMS til Aftenposten.

Tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete seier til Nationen at ho hadde føretrekt ei fleirtalsregjering.

– Ei mindretalsregjering er mindre føreseieleg, med forhandlingar frå sak til sak. I ei fleirtalsregjering sit du saman rundt bordet heile tida, seier Navarsete.

Ho seier Arbeidarpartiet og Senterpartiet må samarbeide med SV i Stortinget, og at det vil vere rart å samarbeide med høgresida etter åtte år i opposisjon til Erna Solbergs regjeringar.

Også mangeårig partileiar Anne Enger seier ho hadde ønskt seg ei fleirtalsregjering.

– Politikk i mindretal er jo alltid krevjande. Det vil jo bety at prosessane i regjering er meir opne. Eg hadde håpa at vi hadde funne fram til ei fleirtalsregjering. Det treng landet no. Men for all del: eg ønskjer lykke til med forhandlingane til Ap og Sp, seier Enger til Nationen.

