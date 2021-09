Regjeringa styrkjer arbeidet mot rasisme med fire millionar

innenriks

Solberg og Melby besøkte onsdag Senter for studiar av holocaust og livssynsminoritetar (HL-senteret) saman med kulturminister Abid Raja (V). Dit hadde dei med seg ein budsjettlekkasje om nye midlar til kampen mot rasisme.

– Eg veit at det framleis er mykje ugjort. Derfor foreslår vi i budsjettet for 2022 å styrkje arbeidet med 4 millionar til kroner. Desse midlane skal fordelast på dei ulike freds- og menneskerettssentera slik at ein får meir tid og ressursar til å drive dette viktige arbeidet vidare, seier Melby.

