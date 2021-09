Riksrevisjonen har fått formelt klarsignal for å kontrollere Stortinget

innenriks

– Dei siste vekene har vore krevjande, men eg er glad for at vi no har fått ei formell stadfesting på at vi faktisk kan gjere jobben vår, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Vidare opplyser Riksrevisjonen at det framleis er uklart kva saker dei skal gjennomgå.

– Vi skal først gjere ei grundig kartlegging for å finne ut kva vi eventuelt bør sjå nærare på. Undersøkingane våre skal alltid basere seg på ei revisjonsfagleg vurdering av risiko og kva som er vesentleg. Det er desse vurderingane vi no går i gang med. I tillegg kjem vi til å halde fram med å kontrollere Stortingets årsrekneskap, slik vi alltid har gjort, også i perioden frå 2017, opplyser Riksrevisjonen.

(©NPK)