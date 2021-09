Romerikes Blad: Manglande sikring av Tistilbekken var hovudårsaka til Gjerdrum-skredet

innenriks

Rapporten til skredgranskarane blir først presentert på ein pressekonferanse i Gjerdrum klokka 12 onsdag, men vart lagt fram for dei pårørande på Gjerdrum ungdomsskule onsdag formiddag.

Ifølgje avisa peikar òg granskarane på dårleg og manglande sikring tilbake i tid, at bekken aldri skal ha vorte steinsett, at gamle røyr skal ha roke og at dette skal ha ført til mykje erosjon i kvikkleireområdet.

Gjerdrumutvalget har hatt i oppgåve å finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrkje førebygging av kvikkleireskred i heile landet.

Olje- og energidepartementet stadfestar overfor NTB at bebuarane i området har hatt eit møte med olje- og energiminister Tina Bru (H) og utvalsleiar Inge Ryan i forkant av pressekonferansen, og at dei har fått vite konklusjonen i rapporten.

Til Romerikes Blad seier Gjerdrum-ordførar Anders Østensen (Ap) at det er klart at rapporten er viktig for bebuarane.

– Det er ein alvorstynget høve. Det er jo dei som er ramma aller hardast. Vi kjenner alle med dei og er glade for at svara som kjem, er ganske eintydige, seier ordføraren til avisa utanfor lokala.

(©NPK)