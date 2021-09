SU-leiar: Ny regjering vil møte eit tøft SV på Stortinget

innenriks

SV trekte seg onsdag frå regjeringssonderingane med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. SU-leiaren peikar på klimapolitikken som eit springande punkt.

– Vi har så kort tid på oss til å løyse klimakrisa og få ned utsleppa, og vi er skuffa over at dei ikkje har vore villig til å gjere det som trengst, seier Snyen til NTB.

Ho seier at partiet er klare til å jobbe for gjennomslag i klimapolitikken i opposisjon og varslar at dette er noko ei ny regjering vil merke.

– Dei vil møte eit tøft SV på Stortinget. Vi er klare til å forhandle om statsbudsjett og andre forslag. Det blir ei spennande tid framover, seier ho.

