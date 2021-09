SV innstilt på å vere budsjettpartnar for Støre

innenriks

– Eg meiner det er naturleg at dei kjem til oss for å forhandle budsjett og mange andre viktige saker, seier Lysbakken etter at SV onsdag bestemde seg for å bryte sonderingane med Ap og Sp i Hurdal.

Lysbakken gjer det samtidig klart at SV vil gjere alt partiet kan for å sikre at den nye regjeringa ikkje køyrer slalåm i Stortinget.

Ifølgje Lysbakken blir nettopp budsjettforhandlingane viktige for å oppnå dette fordi det der kan bli mogleg å lage koplingar til andre viktige politiske saker.

– Til dømes saker som vi ikkje har vore i stand til å nå fram med i desse forhandlingane.

(©NPK)