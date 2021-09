SV trekkjer seg frå sonderingane

innenriks

– Vi er altså no ved eit punkt som eg hadde håpa vi ikkje skulle komme til.

Det sa SVs partileiar Audun Lysbakken då han møtte pressa utanfor Hurdalsjøen Hotell onsdag ettermiddag.

Nesten ei veke etter at sonderingane starta, er SVs konklusjon at det ikkje er politisk grunnlag for å gå vidare til formelle regjeringsforhandlingar med Ap og Sp.

Dermed går SV i opposisjon.

Partiet vil ikkje ha noka binding til ei ny regjering leidd av Jonas Gahr Støre (Ap), fastslo Lysbakken.

– Vi blir ikkje eit støtteparti for regjeringa. Vi blir eit opposisjonsparti, sa han.

Vil forhandle om budsjett

Men SV vil stå klar til å forhandle med Støre om statsbudsjettet.

– Eg meiner det er naturleg at dei kjem til oss for å forhandle budsjett og mange andre viktige saker, sa han til pressa i Hurdal.

SVs tanke er at budsjettforhandlingane skal gjere det mogleg å lage koplingar til andre viktige saker – til dømes saker som SV ikkje var i stand til å nå fram med i Hurdal.

Støre hadde føretrekt fleirtal

– Eg hadde håpa på eit anna resultat. Men eg har respekt for at SV har komme til ein annan konklusjon, sa han.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum tok for sin del til orde for å gå vidare til formelle regjeringsforhandlingar mellom Ap og Sp. Vedum har heile tida hatt eit regjeringssamarbeid utan SV som preferanse.

– Vi meiner tonen her i Hurdal gjer at vi bør gå i gang med forhandlingar så fort som mogleg, sa Vedum.

Oljestrid

– Det er ingen løyndom at der møtte vi ein situasjon der vi stod ganske åleine, erkjende han.

Men det finst ikkje eitt punkt der det skar seg, sa Lysbakken på spørsmål frå NTB.

– Det er heilskapen som er avgjerande. Oljepolitikken, utsleppskutt og naturvernspørsmål har vore viktig, men også skatt og ikkje minst ønsket om å gjere velferda profittfri, sa Lysbakken.

Han påpeika at det heile tida har vore klart at den heilskaplege politikken på rettferdig fordeling og på klima og natur ville avgjere.

– Det er fordi vi ser at heilskapen på desse områda ville vorte for svak, at vi no går i opposisjon og kjempar for desse sakene i Stortinget.

Mister fleirtalet

Med SV ute av prosessen ligg det to alternativ på bordet: ein mindretalskoalisjon mellom Ap og Sp eller ei rein Ap-regjering.

Ei avklaring om vegen vidare er no venta i løpet av kvelden onsdag.

Samtidig held Lysbakken døra på gløtt for å ta opp att diskusjonane om regjeringssamarbeid på eit seinare tidspunkt.

Men då må premissane vere annleis enn i Hurdal:

– SV kjem gjennom fireårsperioden til å vere førebudd til å gå i forhandlingar om å danne ei fleirtalsregjering viss ein er villig til å forhandle med blanke ark, og utan å krevje tilslutning til den typen avklaringar som vi i dag har avvist, sa Lysbakken.