Teddys lagnad skal opp i lagmannsretten

Det stadfestar eigar Joraand Stavåsen overfor NRK.

Telemark tingrett fann ikkje grunnlag for å oppheve avlivingsvedtaket til politiet om Teddy, men Stavåsen ankar no saka til lagmannsretten for å hindre avliving.

Politiet meiner hunden må avlivast fordi den beit ei kvinne i fjor sommar. Då saka vart kjend, sa òg fleire andre personar at dei hadde vorte påførte bit og skadar av Teddy, som er ei blanding av bichon frisé og shih tzu.

Tingretten meiner at hunden utgjer ein fare og meiner andre tiltak enn avliving ikkje er tilstrekkeleg, skreiv Telemarksavisa etter dommen til tingretten.

Hundeeigaren er òg dømd til å betale 87.770 kroner i sakskostnader til staten.

