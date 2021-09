Tilsett ved Statsministerens kontor sikta for urettmessig bruk av statsrådsleilegheit

innenriks

Advokat John Christian Elden seier han hjelper ein tidlegare administrativt tilsett ved Statsministerens kontor, skriv VG.

– Klienten har forklart seg utan atterhald til politiet om dei faktiske forholda, og det står att ei vurdering av om det finst noko straffbart, skriv Elden i ein e-post.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK seier til avisa at sikta sjølv har valt å seie opp stillinga si på dagen.

Statsministerens kontor disponerer og forvaltar leilegheiter som blir brukte som pendlarbustader for statsrådar og anna politisk leiing.

Seksjonsleiar Rune Skjold ved Oslo politidistrikt seier at vedkommande blir etterforska for urettmessig vinning etter paragraf 392 i straffelova, som omhandlar grov økonomisk utruskap. Sidan politiet har teke beslag i digitale einingar, er han sikta i saka.

Vedkommande har «opplyst saka godt for sin del», ifølgje Skjold.

– Oslo politidistrikt har over ei lita tid no etterforska ein tilsett ved SMK for økonomisk utruskap mot arbeidsgivaren sin. No skal vi gå igjennom den dokumentasjonen vi har, og sjå kor stort beløp det er snakk om, seier Skjold til NRK.

(©NPK)