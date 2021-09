To personar til Ahus etter trafikkulykke – ein kritisk skadd

innenriks

– Ein er kritisk skadd og blir frakta med luftambulanse til Ullevål sjukehus. Det blir jobba hektisk på staden, seier operasjonsleiar Jon Erik Nygård i Aust politidistrikt til NTB i 17.10-tida.

Han kunne vidare fortelje at det var snakk om ei møteulykke, og dessutan at vegen måtte stengjast.

Klokka 18.14 kunne politiet melde at begge førarane vart køyrde til Ahus i ambulanse i staden for luftambulanse. Status på dei involverte var då at ein person var kritisk skadd og den andre var medviten.

– Vitne beskriv at den eine bilen køyrde litt aggressivt i forkant av ulykka. Deretter skal bilen ha komme ut av svingen, så over i motgåande felt og kollidert. Vi har ein mistanke om at det har vore rus involvert, seier operasjonsleiar Jan-André Delbeck ved Aust politidistrikt til NTB i 18.40-tida.

Vidare seier han at det er uvisst når vegen kan gjenopnast.

– Vi er framleis på staden. Eg veit ikkje når vegen blir opna, normalt så tek det ikkje så lang tid, seier

Politiet varsla om hendinga klokka 16.50.

