innenriks

– Med den vegen sonderingane har gått, meiner eg det vart meir og meir klart at Senterpartiet ville få gjennomslag for den politikken vi gjekk til val på, sa Vedum onsdag.

Like før hadde det vorte klart at SV trekkjer seg frå sonderingane.

– Når det kom til stykket, vart dei politiske avstandane for store til at dei ønskte å halde fram. Det var deira val, seier Vedum, som gjennom heile valkampen har halde fast ved at han ønskjer ei Ap/Sp-regjering.

