Venstre-leiaren om regjeringssonderingane: Eit mageplask for SV

– Marerittet ser ut til å bli røyndom. Ei dårleg regjering har no vorte veldig mykje dårlegare, seier Venstre-leiaren etter at det onsdag vart klart at SV trekkjer seg frå regjeringssonderingane med Ap og Sp.

Ho er klar på at dette er eit enormt nederlag for Støres prosjekt.

– Det er eit veldig dårleg varsel for klima og miljø at Ap og Sp ikkje vil gi SV gjennomslag for den viktigaste saka i vår tid. Kvar for seg har dei to partia eit slapp klima og miljøpolitikk, og no slår dei seg saman, seier Melby.

Venstreleiaren seier landet no endar opp med ei grå regjering som kan søkje fleirtal med Høgre og/eller Frp.

– Det er òg eit mageplask for SV og partia som søkte dette samarbeidet.

