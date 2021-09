innenriks

Ifølgje den nasjonale tyske styresmakta for køyretøy (KBA) kan minusgrader føre til at vatn i låsesystemet fører til skadar, noko som kan gi inntrykk av at døra er låst utan at ho er det.

KBA jobbar no med ei nasjonal tilbakekalling av modellen, som truleg vil gjelde 67.400 bussar. Feilen gjeld T6-modellar bygd mellom 2019 og 2021 og gjeld over 200.000 bussar på verdsbasis.

Det har førebels ikkje vorte rapportert om at menneske har vorte skadde.

(©NPK)