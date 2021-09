Dronning Sonjas skulepris til vidaregåande skule i Nordland

innenriks

– Skulen utmeirkjer seg med det langsiktige arbeidet sitt med inkludering og trygt og godt læringsmiljø, der dei ser kvar enkelt elev og strekkjer seg langt for at elevane skal ha eit fellesskap og ein trygg skule, siger juryleiar Inga Bostad i ei pressemelding frå Utdanningsdirektoratet

Juryen vektlegg at skulen er ei positiv drivkraft i lokalmiljøet og samarbeider med lokalt næringsliv for å sikre læreplassar for dei yrkesfaglege elevane sine.

Sandnessjøen vidaregåande har 450 elevar og 110 lærarar og ligg på Helgelandskysten i Nordland. Skulen har teke eit stort ansvar for inkludering og integrering i samfunnet, og satsar på norskopplæring som inkludering.

Prisen består av 250.000 kroner, eit diplom og eit kunstverk med tittelen «Vekst», signert dronninga.

Dronning Sonja deler ut prisen på skulen 2. desember.

