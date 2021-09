Er ferdig med å undersøkje Alta-ulykka – håpar havarirapporten kjem før nyttår

innenriks

31. august 2019 omkom seks menneske då eit helikopter havarerte i Alta. Det var éin flygar og fem passasjerar om bord i helikopteret.

For Statens havarikommisjon (SHK) har dette vore ei komplisert og tidkrevjande undersøking, der informasjon som kunne bidrege til å kaste lys over hendingsgangen anten gjekk tapt i brann eller vart stoppa av lovgiving, skriv Teknisk Ukeblad.

Det einaste som står att før den endelege rapporten blir offentleggjord, er ein konsultasjonsrunde med ramma partar.

– Håpet er at rapporten kan komme ut før nyttår, men det er ein viss risiko for at vi ikkje rekk det, seier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen til avisa.

Han ønskjer heller ikkje å seie noko om kva dei viktigaste medverkande faktorane til ulykka er.

Éi kjelde til informasjon som potensielt kunne bidrege med innsikt i hendingsgangen, var ein video som vart filma via Snapchat dei siste sekunda før helikopteret trefte bakken.

Men førespurnaden frå politiet til Snap Inc. i USA førte ikkje fram, og undersøkinga fekk dermed ikkje tilgang til videoen.

