Kronprinsparet avslutta Viken-tur med strandrydding i Fredrikstad

Kronprinsparet hjelpte til med strandrydding i Gansrødbukta (Øyra naturreservat) i Fredrikstad. Det var avslutninga på ein tredagarstur i Viken, der også Indre Østfold, Våler og Moss vart besøkt.

Før strandryddinga hadde dei fått ei omvising i Gamlebyen i Fredrikstad, teke byferja og besøkt Cafe Cleo. Sistnemnde stad er ein fleksibel opplæringsarena for ungdom som av ulike grunnar ikkje går i vidaregåande opplæring, skriv Fredriksstad Blad.

Eple frå Skaugum

Fylkesreisa starta i Indre Østfold tysdag. Her fekk dei høyre meir om Krigsskodeplassen og gjekk første del av flyktningruta – i fotspora til dei som flykta over grensa til Sverige under andre verdskrigen.

Besøket i Indre Østfold vart avslutta med eit besøk til Askim Frukt- og Bærpresseri. Her hadde kronprins Haakon med seg ei kasse med eple frå Skaugum som skal bli gjort om til eplemost.

Onsdag var det Våler og Moss som fekk kongeleg besøk. Ved Bergtunet i Våler planta kronprinsen eit tre som har fått namnet «Kronprinsens lind». Også Idrettsbanen vart besøkte, der mellom anna dart-fotball og zumbadans stod på programmet, før reisa gjekk vidare til Moss. Her fekk Skoggata omsorgsbustad og Galleri F15 besøk.

– Svært spesiell tid

Kronprinsparet gav uttrykk for at dei var glade for å kunne vere saman med folket etter ein svært spesiell koronaperiode.

– Vi har vore gjennom ei veldig spesiell tid, så det er ekstra gøy at vi kan samlast sånn som dette no og vere så mange menneske saman, sa kronprinsen då fylkesturen vart innleidd tysdag.

