innenriks

65-åringen vart torsdag dømd for fleire tilfelle av vald og omsynslaus åtferd, skriv Adresseavisen.

Mellom anna er han dømd for å ha slått AUF-medlem Mathias Solli (20) etter partileiardebatten i Trondheim i september. Mannen skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø», under hendinga.

Då saka gjekk for retten, nekta mannen for å ha slått Solli med eit glas, og dessutan for å ha ropt støtteerklæringar til Utøya-terroristen.

(©NPK)