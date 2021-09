Mann dømt til tolv års fengsel for å ha drepe mor si i Oslo i fjor

innenriks

Oslo tingrett skriv at det er fleire straffeskjerpande omstende og at straffa skal setjast til fengsel i tolv år. Aktor la ned påstand om fengselsstraff på 13 år.

Mannen erkjende at han hadde utført vald mot mora og knytte seg sjølv til handlinga, men nekta straffskuld. Han har forklart at det er store delar av hendingsgangen han ikkje hugsar.

Slagsmål

Både mannen og mora var svært rusa då dei hamna i slagsmål i ei leilegheit etter ein tur på byen i september i fjor. Mannen oppsøkte sjølv helsevesenet dagen etter for å få behandling for skadane sine, og uttrykte då at han var bekymra for tilstanden til mora.

Ho vart funnen død i leilegheita. I dommen kjem det fram at ho var kraftig forslått.

Vurdert som tilrekneleg

Mannen har forklart at han har hatt store psykiatri- og rusproblem, og det vart gjennomført ein fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av han for å vurdere om han var tilrekneleg. Det vart konkludert med at han ikkje kunne erklærast utilrekneleg.

Aktor påpeika i prosedyren sin at det er straffeskjerpande at tiltalte ikkje synest å ha teke inn over seg kva belasting drapet har hatt for familien til avdøde.

«Etter rettens syn er det sannsynlig at dette skyldes tiltaltes psykiske problemer slik disse er beskrevet av de sakkyndige, og retten er ikke enig i at dette kan tillegges skjerpende betydning», skriv dommarane i dommen.

