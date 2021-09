Moxnes open for å vere budsjettpartnar for Støre og Vedum

innenriks

4,7 %.

Det var påskrifta på marsipankaka då Raudts nye stortingsgruppe torsdag hadde si første fysiske samling på Stortinget.

Raudt kom nemleg inn på Stortinget med same prosent som øl. Og partileiar Bjørnar Moxnes lovar god stemning.

– Ikkje at ein blir rusa … men det er ein livleg gjeng, seier Moxnes til NTB.

– Det kjem til å merkast at vi no har gjort eit rekordval og er komne inn med åtte representantar.

Ser nye moglegheiter

Dagen i førevegen trekte SV seg frå sonderingane på Hurdalsjøen Hotell om eit raudgrønt regjeringssamarbeid.

Dermed ligg alt til rette for ei mindretalsregjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Det vil gjere Stortinget til ein viktigare arena og gi Raudt større moglegheiter for gjennomslag, meiner Moxnes.

Han understrekar at Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum begge gjekk til val på tydelege løfte om eit retningsskifte i Noreg.

– Viss dei ønskjer å få fart, kraft og trykk bak retningsskiftet dei har lova, så treng dei oss.

Alternativt fleirtal

Støre og Vedum har sjølv peika på SV som den føretrekte budsjettpartnaren.

Men viss det skulle skjere seg med SV, vil Ap og Sp i teorien kunne danne fleirtal saman med anten Raudt og Pasientfokus eller Raudt og MDG.

Moxnes stadfestar at han er open for budsjettsamarbeid.

– Vi har sagt at vi ønskjer ein samarbeidsavtale med ei ny regjering. Det har vi sagt sidan januar. Og det inkluderer naturlegvis òg statsbudsjett – at vi er opne for det.

Ønskjer allianse med SV

Men det Raudt aller helst vil, understrekar Moxnes, er å danne felles front med SV.

– Det vi har sagt, er at vi ønskjer ein allianse med SV for å dra ei ny regjering i rett retning, seier han.

– Og eg trur det vil vere ein stor fordel for SV i forhandlingar om statsbudsjettet – viss dei skal få gjort noko med forskjellar, klima og profitt i velferda – at vi òg er rundt det bordet.

Moxnes seier han trur veljarane deira òg forventar eit slikt samarbeid.

– Den radikale venstresida er historisk sterk på Stortinget, seier han.

– Då er det eit felles ansvar at vi sørgjer for mest mogleg utteljing for dei som har stemt på partia våre.

Åtvarar mot slalåm

Moxnes kjem samtidig med ei skarp åtvaring til dei to partia som no sit igjen på Hurdalsjøen Hotell for å forhandle om ei ny regjeringsplattform: Viss den nye mindretalsregjeringa prøver seg på slalåmkøyring mellom høgresida og venstresida i det nye Stortinget, så vil det straffe seg.

– Då vil dei skuffe hundretusenvis av veljarar. Og vi vil stå klar til å ta imot dei, seier Moxnes.

– Dei kan velje suppe i sentrum. Men då vil dei bli straffa av veljarane, og ikkje minst av fagrørsla.

