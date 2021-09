Ny rapport: Moms på elbilar kan redusere salet kraftig

innenriks

Det er ein av konklusjonane i ein ny rapport frå Transportøkonomisk institutt (TØI), skriv Motor.no.

Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet, som no er i regjeringsforhandlingar, ønskjer å innføre meirverdiavgift på elbilar med eit frådrag på 600.000 kroner. Også SV, som braut ut av sonderingane, ønskjer eit slikt momspåslag.

Ifølgje nettstaden skriv TØI at «Momsfritaket for personbilar har stor betydning for om og kor raskt vi kan få ned klimagassutsleppa frå personbilar»

Dei anslår at elbilsalet i 2030 vil bli 30–40 prosent lågare dersom det blir innført moms på elbilar enn dersom momsfritaket blir ført vidare.

Instituttet er klare på at lågare sal gir høgare utslepp og meiner det gjennomsnittlege CO2-utsleppet frå nye personbilar i 2030 vil bli omtrent dobbelt så høgt med elbilmoms som utan. Dei påpeikar at innføring av moms vil slå mindre negativt ut når elbilane har nådd ein høg marknadsdel.

Elbilane dominerer per i dag nybilsalet, men utgjer framleis berre rundt 14 prosent av den totale personbilparken.

