Oslo-lege møtte i retten for å ha valdteke pasient

innenriks

Valdtekta skjedde ifølgje tiltalen på legekontoret til mannen i juli 2018. Legen injiserte kvinna med morfin slik at ho var ute av stand til å motsetje seg handlingane, ifølgje tiltalen, skriv Avisa Oslo.

Mannen skal vidare ha utnytta stillinga si som fastlege til å skaffe seg seksuell omgang med henne ved fleire høve. Han er òg tiltalt for å ha opptredd i strid med forsvarlegkravet for helsepersonell og for å ha sendt meldingar til fornærma om seksuelle tankar om henne og dottera. I retten kom det fram at legen fekk autorisasjonen tilbakekalla i 2019.

Legen og kvinna hadde eit seksuelt forhold i eit halvt års tid i 2018, ifølgje aktor, konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen. Men påtalemakta meiner mannen utnytta stillinga si då kvinna var i psykisk ubalanse.

Legen nektar straffskuld. Han har forklart at det seksuelle forholdet var frivillig.

– Vi snakkar om ein fastlege som kanskje var ein av dei mest populære fastlegane i landet. Så opplever han å bli arrestert i denne saka, og då kan ein vel seie at verda på sett og vis fell saman, seier forsvararen hans, advokat Oscar Ihlebæk, til avisa.

Det er sett av tolv dagar til saka.

(©NPK)