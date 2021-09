Riksrevisoren: Lite hjelp til familiar med barn med funksjonsnedsetjingar

innenriks

Riksrevisjonen har undersøkt korleis familiar med barn som har funksjonsnedsetjing, må stelle seg til det offentlege. Rapporten, som vart lagt fram torsdag, viser at det kan vere vanskeleg å orientere seg, og at familiane må stelle seg til mange aktørar.

– Mange av familiane er i ein vanskeleg livssituasjon og må gjere mykje sjølv for å få hjelp. Uoversiktleg informasjon og lite rettleiing kan føre til at nokre familiar ikkje får den hjelpa dei treng. Det er alvorleg, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i ei pressemelding om revisjonen.

Riksrevisjonen har òg avdekt at det er geografiske forskjellar i kva tilbod brukarane får, og at behovet er større enn kapasiteten. Det er sjukehusa som har ansvar for å rettleie kommunane i arbeidet deira med å følgje opp barn og unge med funksjonsnedsetjingar, men også her er det forskjellar.

– Slik det er no, har det altfor mykje å seie kvar familien bur. Det svekkjer likebehandlinga av og rettstryggleiken for barn og ungdommar med funksjonsnedsetjingar. Det er alvorleg. Samfunnet må stille betre opp for dei og familiane deira, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

(©NPK)