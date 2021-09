Støre siktar mot tiltreding 15. oktober

innenriks

Det opplyser ei sentralt plassert partikjelde torsdag.

Arbeidarpartiet og Senterpartiet er no gått vidare frå sonderingar til formelle regjeringsforhandlingar etter at SV onsdag trekte seg frå prosessen.

Tysdag 12. oktober blir forslaget til statsbudsjett for 2022 lagt fram for Stortinget. Det er venta at statsminister Erna Solberg (H) formelt vil kunngjere avskjeden sin til Stortinget og Kongen etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Solberg-regjeringa vil så halde fram som forretningsministerium inntil ei ny regjering er klar.

Tilleggsproposisjon

Viss Arbeidarpartiet og Senterpartiet klarer å bli samde om ei regjeringsplattform innan budsjettdagen, er vurderinga at overtakinga kan skje allereie fredag 15. oktober.

Neste oppgåve blir å skrive om budsjettforslaget i den nye Støre-regjeringas ånd.

Det vil formelt skje ved at den nye regjeringa legg fram ein tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.

Dei to partia vil i praksis ha rundt ti dagar på seg til å bli ferdige med denne tilleggsproposisjonen. For at Stortinget skal rekke å behandle budsjettet før jul, må endringsforslaga nemleg vere dei folkevalde i hende innan 10. november, ifølgje Stortingsadministrasjonen.

Partitoppane tek helgepause

Arbeidarpartiet og Senterpartiet gjekk allereie onsdag kveld vidare frå sonderingar til formelle regjeringsforhandlingar på Hurdalsjøen Hotell.

Skiftet skjedde etter at SV tidlegare på dagen trekte seg frå prosessen.

Torsdag morgon heldt forhandlingsmøta fram. Men det er venta at dei to partileiarane vil forlate hotellet seinare torsdag og ikkje komme tilbake før måndag.

I mellomtida held møta fram i Hurdal på rådgivarnivå.

Forhandlingsdelegasjonane vil i denne fasen òg bli utvida, slik at meir ekspertise er på plass når teksten i regjeringsplattforma skal hamrast ut.

