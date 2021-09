Stortingsvalet er ferdig kontrollert av fullmaktskomiteen på Stortinget

innenriks

– Vi har gått gjennom oppgjeret i dei 19 valdistrikta, og sjekka at alt har gått rett for seg. Heldigvis har vi eit veldig godt system for dette i Noreg, så vi finn stort sett berre småplukk, seier leiar Sverre Myrli (A) i den førebuande fullmaktskomiteen.

Det einaste som no står att, er at valresultatet blir vurdert av den ordinære fullmaktskomiteen som blir vald når Stortinget trer saman 1. oktober. Deretter skal Stortinget gjennomføre den endelege godkjenninga 8. oktober.

– Viss komiteen finn forhold som kan ha hatt innverknad på valresultatet i eit eller fleire valdistrikt, så kan det bli snakk om nyval. Førre gong var i 1981 i to valdistrikt, seier Myrli.

