Tengs-sikta blir fengsla i fire nye veker: – Undersøkingane har ikkje svekt mistanken

Sør-Rogaland tingrett gav torsdag politiet medhald i kravet om varetektsfengsling i fire nye veker av mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs, opplyser Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Mannen blir underlagd brev- og besøksforbod og medieforbod i heile fengslingsperioden, som varer fram til 29. oktober.

– Tingretten er samd med politiet i at det ved ei eventuell lauslating av sikta vil vere reelle og konkrete moglegheiter for at han vil øydeleggje bevis, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Fengslinga vart avgjord ved kontorforretning.

– Ikkje svekt mistanke

Mannen vart arrestert 1. september etter at resultat frå nye DNA-analysar gjorde at politiet tok ut sikting mot han. 3. september vart mannen fengsla i fire veker. Sidan då har politiet gjennomført nye undersøkingar og avhøyr på bakgrunn av resultata frå DNA-analysane. Sikta var sjølv inne til avhøyr tysdag denne veka.

– Undersøkingane har etter retten si oppfatning ikkje svekt mistanken mot sikta, skriv tingretten i rettsavgjerda.

Vidare står det at det står att ei rekkje etterforskingssteg som er sårbare for påverknad frå ein eventuell gjerningsperson, mellom anna vitneavhøyr og sikring og gjennomgang av elektroniske einingar og materiale.

Ankar til lagmannsretten

Sikta kravde seg lauslaten. Han nektar for å ha noko med drapet på Birgitte Tengs å gjere.

Forsvararen til mannen, advokat Stian Kristensen, seier til VG at dei vil anke fengslinga frå lagmannsretten.

– Han er skuffa over avgjerda og vil be lagmannsretten sjå på ho, seier forsvarar Stian Kristensen til VG.

Han meiner det verkar som om tingretten ikkje har sett på merknadene forsvaret har komme med.