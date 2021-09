Tog stod fast i tunnel på Bergensbanen

innenriks

Dagtoget frå Oslo til Bergen vart torsdag i 17-tida ståande fast i ein tunnel mellom Myrdal og Hallingskeid, opplyser NRK. Passasjerar kunne fortelje om kaotisk stemning i dei mørklagde vognene.

– Ingen internett WiFi, ingen 4G, dører er låste og toalett er låste. Fleire passasjerar er redde og det er dårleg med informasjon. Dette er ikkje bra, sa ein passasjer til kanalen.

Det heile enda med at Bane Nor måtte sende ut eit lokomotiv for å dra toget ut av tunnelen og fram til Myrdal stasjon.

Klokka 19.15 opplyste Bane Nor til NRK at det dieseldrivne hjelpelokomotivet har trekt toget fram til Myrdal stasjon. Toget vil i løpet av kvelden gå vidare mot Bergen.

Bergensbanen vart stengt ein liten periode på grunn av togstansen. Ifølgje Bane Nor skal feilen ha oppstått etter ein feil på kontaktleidningsanlegget i toget.

