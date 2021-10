47-åring ankar dommen for drapet på si eiga mor

innenriks

– Vi er ikkje samde i rettens vurdering om han er tilrekneleg, og dommen vil ankast i sin heilskap, seier forsvararen til mannen, advokat Marijana Lozic, til NTB.

Mannen erkjende under rettssaka at han hadde utført vald mot mora og knytt seg sjølv til handlinga, men nekta straffskuld. Han har forklart at det er store delar av hendingsgangen han ikkje hugsar.

Mannen har forklart at han har hatt store psykiatri- og rusproblem, og det vart gjennomført ein fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av han for å vurdere om han er tilrekneleg. Det vart konkludert med at han ikkje kunne erklærast utilrekneleg.

I dommen kjem det fram at forsvararen til mannen ei veke før rettssaka starta bad om at dei sakkunnige skulle gi ei tilleggserklæring.

– Ønsket var grunngitt i at tiltalte hadde fått ei forverring av symptom i fengselet, og at behandlande psykolog i fengselet tvilte på dei sakkyndige sin konklusjon om den tiltalte er tilrekneleg, står det i dommen.

Det var ikkje tid til å gi ei tilleggserklæring før rettssaka, men ein av dei sakkunnige psykologane gjennomførte ein ny samtale med mannen. Etter samtalen vart diagnosen til mannen endra, men den sakkunnige stod på at mannen ikkje kunne reknast som utilrekneleg på drapstidspunktet.

