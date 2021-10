Det nye Stortinget møttest for første gong: – Overveldande

innenriks

– Eg trur det blir litt sånn i eit par veker. Ein går rundt og er litt overvelda, litt forvirra, og så set det seg vel etter kvart, seier Åse Kristin Ask Bakke (Ap) til NTB.

25-åringen blir den yngste i det nye Stortinget, som fredag møttest for første gong.

– Det er ei viktig erfaring i seg sjølv å vere ung, for alle vedtaka som skal fattast, vil slå inn på generasjonen i framtida og på barna våre igjen. Det er avgjerande for framtida at unge er med og tek avgjerder, seier ho.

Symbolsk fjerning

Inne på Stortinget er koronarestriksjonane fjerna, og avtroppande stortingspresident Tone Trøen (H) seier det er herleg å vere tilbake i normalt gjenge. Torsdag kveld vart nokre av dei siste fysiske symbola på pandemien teke ut av stortingssalen.

– Det kjendest symbolsk i går å fjerne pleksiglasa som eg var med på å setje inn. Eg trur alle kjenner på det same – at Stortinget fungerer betre når vi ikkje har dei avgrensingane som ein pandemi legg på oss, seier Trøen.

Pandemien har lagt eit tydeleg preg på den siste stortingsperioden.

– Når samfunnet stengjer ned, har vi klart å halde oppe det viktige forholdet som er mellom statsmaktene. Det viktigaste for meg har vore å bidra saman med Stortinget til at vi har kunna halde fram det viktige arbeidet vårt som den øvste statsmakta, seier Trøen.

– Mange krevjande saker

På tampen av perioden fekk ho òg ein del skandalesaker i fanget. Politikarar som hadde skatta feil og ulike praksisar for pendlarbustad skapte debatt.

– Det har vore mange krevjande saker. Men det er òg veldig viktig at media rettar søkjelys mot Stortinget, og at det er full openheit om ordningane til stortingsrepresentantane og dei reglane og ordningane som gjeld for Stortinget, seier Trøen.

Ho er framleis vald inn på Stortinget, men veit ikkje kva rolle ho får vidare. Dei ulike partia jobbar no med å fordele politikarar til dei ulike komiteane på Stortinget.

Nytt kapittel

Dei siste dagane har både nye og gamle stortingsrepresentantar traska rundt i korridorane på Stortinget – nokon med pappesker fulle av dokument og krimskrams frå kontor som skal tømmast, andre med bagar og trillekoffertar på veg inn.

Fredag klokka 13 samla dei nyvalde representantane seg i stortingssalen for første gong for formell samling og namneopprop.

Samtidig vart det valt ein fullmaktskomité, slik at prosessen for val av nytt presidentskap kan starte.

Det nye presidentskapet skal formelt veljast når det nye Stortinget blir konstituert laurdag 9. oktober. Trøen har denne beskjed til den som tek over vervet:

– Det å vere stortingspresident er ei stor ære og eit stort ansvar. Det har eg kjent på, og det er eg heilt sikker på at også den neste stortingspresidenten vil kjenne på.

Ny regjering

Måndag 11. oktober gjennomfører kong Harald den høgtidelege opninga av det nye Stortinget. Så blir forslaget lagt til statsbudsjett for 2022 fram av den avtroppande regjeringa tysdag 12. oktober. Det er venta at statsminister Erna Solberg (H) etter dette formelt vil kunngjere til Stortinget og kongen at ho går av.

Den borgarlege regjeringa vil då halde fram som forretningsministerium inntil ei ny regjering er på plass.

Etter det NTB kjenner til, har Ap-leiar Jonas Gahr Støre sett seg som mål at den nye regjeringa kan starte arbeidet 15. oktober.

(©NPK)