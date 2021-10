Ein sikta for grovt heleri etter kryptovalutasvindel

innenriks

Personen vart nyleg arrestert, skriv Økokrim i ei pressemelding.

For om lag eit år sidan åtvara Økokrim om at det var midlar som låg på ein bestemd bitcoinadresse, som stamma frå eit grovt bedrageri mot lønnskompensasjonsordninga.

No har altså to personar motteke til saman éin bitcoin frå denne adressa. Ein av desse er sikta for grovt heleri, og den andre blir oppmoda til å melde seg til politiet.

Bitcoin overvakar adressa vidare og understrekar at dei som sit på hovuddelen av midlane, verkar svært interessert i å få veksla midlane om til norske kroner raskast mogleg.

– Vi har overvaka ein bitcoin-konto, der vi gjekk ut i media og sa at dei som har noko å gjere med desse midlane, kunne utsetje seg for straffansvar for heleri. Det vi oppdaga var at nokon faktisk hadde disponert desse bitcoinane, og at til saman éin bitcoin hadde vorte overført til to andre personar, seier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til E24.

