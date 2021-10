Fleirtalet av bedrifter rapporterte ikkje om lønn og kjønn

innenriks

Det er konsulent- og revisjonsselskapet PwC som har undersøkt dei 100 største selskapa i landet, skriv Aftenposten.

Ifølgje den skjerpa likestillingslova må bedrifter med meir enn 50 tilsette og alle offentlege verksemder rapportere om forskjellar i lønn mellom menn og kvinner. Det skal gjerast kvart anna år.

– For det første har mange ikkje teke heilt inn over seg kva som krevst før dei skal skrive årsmeldinga. Då har krava komme litt overveldande på dei. For det andre er dette ein indikasjon på at det ikkje har vore det skarpaste fokuset på lønnsforskjellar, seier advokat Ingrid Fladberg Brucker, som leier arbeidslivsavdelinga i PwC, til Aftenposten.

Bedrifter og verksemder som bryt reglane for rapportering, kan få dagbøter eller ei eingongsbot gitt av Diskrimineringsnemnda.

(©NPK)